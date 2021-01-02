Tüm dünyada olduğu gibi, KKTC de salgından olumsuz etkilendi

2020 yılına Covid-19 pandemisi damgasını vurdu. Tüm dünyada olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de salgından olumsuz etkilendi.

Ülkelerin ekonomilerini ve sağlık sistemlerinde derin yaralar açan Covid-19 salgınından KKTC ekonomisinin lokomotif sektörleri turizm, eğitim, inşaat, emlak durma noktasına; birçok işyeri kapanma noktasına geldi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının neden olduğu hasar giderilmeden Mart ayında ülkeye gelen bir Alman turist sayesinde başlayan Covid-19 salgınıyla birlikte ülke sağlık sistemi zora girdi.

2020 yılında, yaklaşık 80 milyon kişinin enfekte olduğu, yaklaşık 1.8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınından, KKTC’de bugüne kadar 6 kişi öldü, bin 532 kişi enfekte oldu.

KKTC’de Aralık ayının son haftasında Covid-19 vakalarında görülen artış paniğe neden oldu. Vaka görülen işyerleri ve okullar kapanırken, tedbirler arttırıldı.

KKTC’de Mart ayında başlayan salgında, bulaşın engellenmesi amacıyla hükümet kademeli olarak bir dizi tedbir aldı.

KKTC’de Covid-19’dan ilk ölüm, 28 Mart’ta meydana gelirken, Bakanlar Kurulu 31 Mart’ta tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

1 Nisan’da ikinci ölüm…

1 Nisan’da, Coronavirüs salgınında KKTC’de bir kişi daha hayatını kaybetti ve toplam kayıp sayısı ikiye yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, iştirakçilerine online hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede daha önce Coronavirüs nedeniyle tedavi gören ve

14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin 02.00 saatlerinde ülkelerine uğurlandığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun ilçeler arası seyahat yasağı kararı uygulamaya girdi. Karara göre 5 gün süreyle ilçeler arası giriş ve çıkış olmayacak.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda Covid-19 tedavisi süren 74 yaşındaki Ümit Tilki (E) hayatını kaybetti.

Çalışma hayatına dair her türlü soru, bilgi ve şikayet için ALO 102 İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı WhatsApp Hizmet Hattı devreye girdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünde, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okundu.

Mayıs’ta büyük yangın kül etti

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydeden Türkiye'de sakin bir kişinin gönderdiği videoyu paylaşan iki kişi özel hayatın gizliliğini ihlalden tutuklandı.

Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 23 Mart’ta uygulanmaya başlanan 'kısmi' sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Benzin, motorin ve eurodisel'de 0.40 kuruş indirim yapıldı.

Erdal Onurhan’ın istifasıyla boşalan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Selim Gökbörü atandı.

Tepebaşı köyünde çıkan yangın Kalkanlı’ya kadar uzandı. Kalkanlı Yaşam Evi, yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangına Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme helikopterleri müdahale etti.

Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında Anıt Zeytin ağaçları da dahil olmak üzere, 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.

Haziran’da geniş açılım başladı

1 Haziran’da, KKTC’de, geniş açılım başladı. Kreşler, oteller, sinema ve kütüphaneler açıldı. Gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek için eylem yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde 2019-2020 akademik yılının tamamlanmasına karar vererek, pandemi dönemine yönelik Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde bir takım değişiklikler yaptı.

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, 95 yaşında, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Turizm sektörü de taleplerini dile getirmek için eylem düzenledi.

Bakanlar Kurulu, toplu taşımacılığın devletin imkanları ölçüsünde desteklenmesinde fikir birliğine vardı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2019-2020 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu”na göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekabet edebilirlikte 141 ülke arasında 107. sırada yer aldı.

Süheyla Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürlüğü, 12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen özel uçak yolcularına Protokol Dairesi tarafından VIP salonunun açılmadığını, kullandırılmadığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, özel uçak ve özel izinle ülkeye gelen teknik heyetin yasal zeminde, yasal çerçevede ülkeye geldiklerini söyledi.

Polis Müdürü Ahmet Soyalan oldu

Polis Genel Müdürlüğü görevine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere Ahmet Soyalan atandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sunduğu kabine değişikliğini veto etti. Ardından UBP-HP hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Ünal Üstel yerine Turizm ve Çevre Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü görevini, Ahmet Soyalan’a törenle devretti.

Yaz aylarında meydana gelen yangınlar sonrası Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki Orman Dairesi’ne ait arazide helikopter pistinde konuşlandırıldı.

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki anlaşmazlık, hükümet gerginliği ve İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin eylem yapmasına sebep oldu.

Özgürgün istifa dilekçesi gönderdi

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na istifa dilekçesi gönderdi. Bu talep Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

Dönemin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasını kabul etmeyeceklerini; Meclis’te ret oyu kullanacaklarını” açıkladı.

Okullar 7 ay aranın ardından açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda yüz yüze eğitim, 7 ay sonra Eylül ayında başladı. Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açtı. Bu doğrultuda İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yüz yüze eğitimlerine başladı.

Ülkedeki bazı yeni tip Coronavirüs (Covid-19) hastaları tedavi için Türkiye'ye götürüldü. Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Covid-19 hastalarını alarak, Ankara’ya Esenboğa Havalimanı’na geri döndü. Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Salgın nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İkinci turda Mustafa Akıncı’yla yarışan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen törenlerle görevini devraldı. Meclis’teki ant içme ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Tatar’ın görevini devralmasının ardından resmi binalarda, bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıtkabir’i ziyaret etti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Tatar'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, KKTC'nin açıkça reddetmesine rağmen, “Türkiye’nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu” olarak masaya getirildiğini belirterek, “Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır.” mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız." diye konuştu.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajları da geldi. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Tatar'ı telefonda arayarak tebrik etti. Tatar’ı ayrıca İngiltere, ABD, AB yetkilileri de arayarak tebrik etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine” seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi.

Antonio Guterres, “Uygun bir zamanda, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM’nin katılacağı 5’li toplantıyı da Cumhurbaşkanı ile ele almak istediğini” kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupla, “Kıbrıs Türk lideri olarak görev yaptığı süre boyunca kapsamlı çözüm için sürdürdüğü yapıcı iş birliği, açık yüreklilik ve samimiyeti için” teşekkür etti.

Hükümet krizi...

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, UBP-HP hükümetinin küçük ortağı HP, “Kapalı Maraş açılımı konusunda bilgilendirilmediği” gerekçesiyle 6 Ekim’de hükümetten çekilme kararı aldı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon ortağı olarak Halkın Partisi’nin seçimlerden önce hükümetten çekilme kararı almasına rağmen Başbakan olduğu dönemde Ersin Tatar’ın istifa etmemesi noktasında, ardından da Başbakanlığı sona ermeden önce vekalet vermememe noktasında önemli hatalar yaptığını savundu.

Kapalı Maraş açıldı

Kapalı Maraş 46 yıl sonra kısmi olarak 8 Ekim tarihinde halkın ziyaretine açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önümüzdeki süreçte kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları kararlılığa uygun adımlar atılmaya devam edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş’ın 46 yıldır kapalı tutulmasının gereğinden fazla iyi niyet göstergesi olduğunu belirterek, “Böyle ekonomik değerin çocukların geleceğinden çalınması, ne hakka, ne hakkaniyete, ne hukuka, ne de uluslararası hukuka uygun değildir. İnşallah güzel olacak. Burada çocukların geleceğini görüyoruz” dedi.

Asrın Projesindeki arıza tamamlandı

KKTC’nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi” kapsamında, 2015 yılından bu yana Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan alınan 236 milyon 457 bin metreküp su, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Girne'deki Geçitköy Barajı'na aktarıldı.

İki lider Kasım’da buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçilmesinin ardından Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ilk görüşmesini, 3 Kasım’da gayrı resmi toplantıda bir araya gelerek yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiades görüşmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgâhında yer aldı.

Erdoğan’dan Kıbrıs çıkarması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki yıl sonra 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda KKTC’yi ziyaret etti. Erdoğan’a KKTC ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Akar’ın da içinde bulunduğu 8 bakan eşlik etti.

Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında Maraş’ı da ziyaret ederek, Tatar ile birlikte incelemelerde bulundu.

UBP Kurultayı yarıda kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ve UBP Genel Başkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından boşalan UBP Genel Başkanlığı için seçime gidildi.

UBP Olağanüstü Genel Kurulu, Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun ikinci tura kalmasının ardından seçimden çekildikleri için genel başkan seçilemeden tamamlandı.

Olağanüstü genel kurulun tamamlanamamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i hükümeti kurmakla görevlendirdi ancak hükümet kurma denemeleri başarısız olan Saner 15 günün ardından hükümeti kurma görevini iade etti.

UBP-DP-YDP koalisyonu Aralık’ta kuruldu

Tatar, bunun üzerine görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Ülke hükümet kurma çalışmalarının uzamasından dolayı yaklaşık 2 ay hükümet krizi yaşandı.

Ülkede yeni hükümet, 9 Aralık tarihinde Ersan Saner Başbakanlığında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonu ile kuruldu.

Hükümetin güvenoyu almasının ardından Başbakan Ersan Saner, ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Başbakan Yardımcısı Arıklı ve Turizm Bakanı Ataoğlu’nun aşlık ettiği Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştü.

Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’te şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan 14 şehit çocuk, askeri törenle defnedildi.