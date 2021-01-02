“Türkiye’ye 3 milyon aşı geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

2020'de yoğun bir programı olduğu hatırlatılarak, geçen yıla ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020'nin sadece kendileri için değil, tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır, diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Aşılama ne zaman başlayacak?

Tedbirlerle birlikte aşılarda da mesafe alındığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Ve hedefimiz Çin'den 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Aşılarla ilgili olarak da vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah, bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek, inşallah vefat sayılarını da azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Biontech ile görüşmeler yapılıyor

Çin'den gelen aşıların 14 günlük teste girdiği hatırlatılarak, bunun nerede ve nasıl uygulanacağına, BioNTech ortaklığında bir takvimin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, BioNTech ile TÜBİTAK Başkanı'nın görüşmeleri Uğur Şahin ile yaptığını söyledi.

Doktorlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün üzerindedir

Erdoğan, bu görüşmeler neticesinde takvimin belli olacağını ve ona göre adımların atılacağını belirterek, "(Çin'den gelen aşılar) Diğer konuda ise Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapıyor. Bunlar, 14 gün, 14 gün şeklinde daha çok bu süreç devam ediyor. Ama bu süreç bazen değişiklik arz edebiliyor. Yani 7'de olabiliyor ama daha çok doktorlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün üzerindedir. Bu arada tabii başka ilaçlar da tavsiye ediliyor duruma göre. Bu ilaçlarla beraber süreç daha da hızlanabilir" dedi.

