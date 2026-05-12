Minikler eğlenecek

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 19. Çocuk Şenliği dün başladı.

Şenlik kapsamında çocuklar için zıpzıp, tren, bilim otobüsü, fen deneyleri, matematik etkinlikleri, Kıbrıs kültür köşesi, yemek köşesi, müzik etkinlikleri, survivor parkuru, paraşüt oyunları, zihin oyunları ve yüz boyama olmak üzere 12 farklı etkinlik köşesi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Çocuk Şenliği’ne katılarak çocuklarla bir araya geldi ve düzenlenen etkinlikleri izledi.

Cuma gününe kadar devam edecek şenliğin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise etkinlik alanlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emeği geçenleri kutlayan Çavuşoğlu, yaklaşık bin 600 okul öncesi öğrencisinin ağırlanacağı etkinliğin başarıyla devam etmesini temenni etti.