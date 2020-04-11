Kuveyt Amiri Hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Fahd Al-Najjar’a göre; Molehiya ‘Coronavirüsün’ üremesini engelliyor.

Molehiya yaprakları üzerinde inceleme yapan doktor Najjar, bazı Ortadoğu ülkelerinde yetişen bu sebzenin tüketilmesini öneriyor. Doktor Najjar, Molehşiya’nın Mayıs ayından itibaren sıcak iklimde çok rahat üretildiğine dikkat çekiyor.

Ülkemizde yaz aylarının en gözde yiyeceklerinden olan Molehiya, özellikle Kıbrıslı Türkler tarafından sık sık tüketiliyor. Molehiya’nın kurutulmuş şekli ise kış aylarında kullanılıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:29