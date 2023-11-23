Sağlık Bakanı Dinçyürek hastaya bizzat kendisi müdahele etti

Elinde kesik olan bir hastaya ilk müdaheleyi Sağlık Bakanı Dinçyürek yaptı

Sağlık bakanı Hakan Dinçyürek hastaya müdahelede bulundu.

İskele sağlık ocağını ziyaret eden Dinçyürek o esnada yaptığı müdahele ile hasta ve yakınlarını sevindirdi.

Sağlık bakanı olarak yapmış olduğu bu davranış sağlık merkezinde olan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Parmağında kesik olan bir hastaya ilk müdaheleyi Sağlık bakanı bizzat kendi üstlendi.

Bu durum karşısında vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi...

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 16:46