Nar Panayırı başlıyor

Açılış 11 Ekim cuma saat 16:30 da, protokol ve halkımızın katılımıyla başlayacak.

Zengin içeriğiyle keyifli ve nitelikli saatler geçireceğiniz panayırımızda; konserler, halk dansları, aktiviteler, eğlence dolu yarışmalar, nar sıkma ve soyma yarışması, tavla turnuvası, tombala çekilişi, sürpriz hediyeler, çocuk şenlikleri, oyun parkları, balon bükme ve yüz boyama gibi oyunlar oynanacak. Tahta otobüsle yolculuk ve nar bahçesinde hasat oalcak.

Güneşköy Nar Panayırı boyunca kurulacak olan 70'in üzerinde ayrı stantlarda geçmişe ve bu güne dair özlemini duyduğunuz bir çok yerli üretim ve geleneksel yiyecekler Kıbrıs'a özgü el sanatları ile buram buram Kıbrıs'ı yaşayacaksınız.

Nar ve nar çeşitlerinin en güzeli ile buluşacağınız panayırımızla ilgili detaylı programı sosyal medya adresimiz Facebook da güneşköy muhtarlığı sayfamızda bulabilirsiniz

Kuzey Kıbrıs'ın batıda ki güneşi Güneşköy'de 11,12,13 Ekim tarihlerinde yapılacak olan panayırımıza tüm halkımız davetlidir.