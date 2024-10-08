Tam bir kaos

Uzun yaz tatilinin ardından ikinci toplantısını gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü gündeminde Meclis Başkanlığı seçimi vardı.

UBP’den Faiz Sucuoğlu ile Zorlu Töre aday gösterilince parti meclis grubu oylama yaptı.

Yeterli oyu alamayan Sucuoğlu tepkili bir vaziyette Meclisi terk etti.

Daha sonra Töre tek aday olarak seçime girdi.



Tam 4 kez oylama yapıldığı halde Töre’nin oyları 23’ü geçmedi ve geri çekilmek zorunda kaldı.

UBP bu kez Kutlu Evren’i aday gösterdi.

Evren de ilk tur oylamada 26 ‘hayır’ oyu çıkınca seçilemedi.

Meclis Genel Kurulu birleşimine ikinci kez ara verildi. UBP’de yaşananların, kurultay hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtilirken, Meclis Başkanlığı seçimi bugün saat 10.00'a ertelendi.

Birinci tur: 23 ret, 23 kabul

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 12.00 sıralarında Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanlık adaylığı için UBP’nin Zorlu Töre’yi aday göstermesinin ardından oylama işlemi başladı.

Milletvekillerinin gizli oy kullandığı seçimlerde, oy vermenin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Oylama sonucunda mevcut milletvekili 48, kabul oyu 23, ret oyu 23, 2 çekimser oy kullanılması ve salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur: 24 ret, 23 kabul

Töre'nin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan ikinci tur da sonuçsuz kaldı.

İkinci tur oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamadı. Töre, ikinci turda 24 ret, 23 kabul oy alırken bir de çekimser oy çıktı.

Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, grup toplantısı için ara talep etti.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde 48 milletvekili toplantıya katıldı.

Oylamalara katılmayan iki milletvekili mazeretli olan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu oldu.

Üçüncü tur: 25 ret, 23 kabul

Töre için üçüncü tur oylamada 25 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı. Oylamada yine salt çoğunluğa ulaşılamadı.

Mazereti nedeniyle önceki oylamalara katılamayan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de üçüncü tur oylamaya dahil oldu.

Dördüncü tur: 25 ret ve 23 kabul

Töre, Meclis Başkanlığı seçiminin 4’üncü turunda da seçilemedi. Töre 25 ret ve 23 kabul oyu aldı. Bir milletvekili çekimser oy kullandı.

UBP adayını değiştirdi

Dördüncü oylamada da Meclis başkanının seçilememesi ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başkanlık seçimi için 17.15’te yeniden toplandı.

Kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun daha önce gösterilen adayın geri çekildiğini ve grup olarak Kutlu Evren’i aday gösterdiklerini açıkladı.

Bunun üzerine Kutlu Evren için oylama birinci turdan yeniden başladı.

Kutlu Evren seçilmedi

Meclis Başkanlığı için aday olan Kutlu Evren 22 evet, 26 ret oyu aldı.

UBP, Kutlu Evren’i Meclis Başkanlığına aday gösterdi ama gerçekleşen son turda meclis başkanı yine belirlenemedi. Meclis Başkanlığı yarışı sonuçsuz kalınca, seçim bugün saat 10.00'a ertelendi.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 09:44