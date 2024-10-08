Önemli bir başarı

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasının 4’üncü yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Kapalı Maraş’la ilgili mal mülk sorununun çözüme kavuşturulması ve bölgenin insanlığa kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Geçiş noktasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı. Törende bölgeyi ziyaret eden 2 milyonuncu kişiye hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada Maraş açılımının fevkalade önemli siyasi gelişme olduğunu belitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Maraş'ın açılmasının doğru bir karar olduğunu bölgeyi ziyaretinde teyit ettiğini kaydeden Tatar, Kapalı Maraş'a ziyaretçi sayısının geçmiş dönemlerle kıyaslandığında artmakta olduğunu da ifade etti.

“Dört yılda buraya 2 milyon 200 bin ziyaretçi” geldiğini belirten Tatar, Kapalı Maraş'ın bölge turizminin ve ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak çabasının KKTC’yi tanıtmak olduğunu belirten Tatar, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi için turizm ve yükseköğrenim başta olmak üzere tüm sektörlerin gelişeceğine inandığını ifade etti.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm istediklerini belirten Tatar, bunun tek yolunun iki devletin iş birliğiyle mümkün olduğunu anlattı.

New York dahil yaptığı ve yapacağı yurt dışı temaslarının iki devletin iş birliğine yönelik temaslar olduğunu belirten Tatar, “Maraş'a gelince… Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Bu da bir gerçek” dedi.

"Temennimiz TMK kararları ile çözüme kavuşturmak"

Kapalı Maraş'ı, uluslararası hukukun bir parçası haline gelmiş Taşınmaz Mal Komisyonu'nun vereceği kararlarla “tüm mal mülk meselesini bir çözüme ulaştırmanın” ve böylece bölgenin insanlığa kazandırılmasının temennisi olduğunu belirten Tatar, her gün turistlerin bölgeyi ziyaret etmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Tatar, bölgenin güvenliğindeki katkılarından dolayı da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti.

Uluçay, teşekkür etti

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, Kapalı Maraş’ın açılmasıyla birlikte Gazimağusa’ya ilginin arttığını, Kapalı Maraş'ın açılması sürecine katkı koyan eski Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Tatar Maraş bölgesi muhtarları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın bazı bölümlerinin ziyarete açılmasının dördüncü yıldönümü vesilesiyle Maraş bölgesindeki muhtarlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesindeki muhtarlarla gerçekleştirdiği görüşmede, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.