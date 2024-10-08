UBP’nin, koalisyon ortaklarıyla birlikte toplam 29 milletvekili olmasına karşın, adaylardan herhangi birinin 26 destek oyu alamaması üzerine ülkenin tam bir kaos ortamına sürüklendiğini belirten muhalefet partilerinden erken seçim çağrısı geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,” Bize göre bu film bitti” derken, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay istifa çağrısı yaptı.

Erhürman: Ciddi bir rezalet yaşandı

Meclis Başkanlığı krizinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grubu toplandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanının seçilememesine tepki göstererek, erken seçim çağrısı yaptı. Mecliste ciddi bir rezalet yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Bir hükümetten ne beklersiniz asgari düzeyde? Güvenoyu alması, Meclis başkanı seçmesi ve bütçesini geçirmesi. Bunlar gerçekleşmediğinde, hükümet yok demektir” dedi. Meselenin “memleket gailesi” değil, “koltuk gailesi” olduğuna dikkat çeken Ehürman, “Bu arkadaşların gailesi memleket değil derken ne demek istediğimiz herhalde bugün anlaşıldı. Bize göre bu film bitti. Bu halkın daha fazla bu maskaralığı çekmek zorunluluğu yoktur” dedi.

Özersay: Hükümet zaten ölü doğdu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da istifa çağrısı yaptı. Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Özersay, meclis başkanlığı seçiminde yaşananlara şaşırmamak gerektiğini, çünkü hükümetin zaten ölü doğduğunu dile getirdi.

Özersay, “Bu Meclis demokrasi yok sayılarak bu çakma hükümet kurulduğu gün ve bu rezalet sineye çekildiği anda zaten bitmişti. Hükümet ise zaten ilk günden ölü doğmuştu. Bunlar olurken o gün susanların bugün şikayet etme hakları yoktur. Derhal istifa edin, tabi eğer cesaretiniz varsa” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 09:54