Çalışmalar sürüyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman’da yürütülen iskele çalışmalarını yerinde inceledi.

Ataoğlu, incelemeler sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlık açıklamasına göre, iskele yapımında sona yaklaşıldığı belirtilirken, Ataoğlu projeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Limanın hem görsel hem de işlevsel açıdan önemli kazanımlar elde edeceğini ifade eden Ataoğlu, çalışmaların tarihi doku korunarak yürütüldüğünü vurguladı.

Yeni iskelenin tamamlanmasıyla Girne Antik Liman’ın kullanım kapasitesinin artacağını belirten Ataoğlu, ziyaretçiler ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alacağını söyledi. Girne Antik Liman’ın ülkenin en önemli turizm simgelerinden biri olduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılan çalışmaların hem tarihi mirası koruma hem de turizm altyapısını güçlendirme amacı taşıdığını kaydetti.

Ataoğlu ayrıca, Girne Antik Liman girişinde yer alan tarihi Gümrük Binası’nda oluşturulan sergi alanında da incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, eski Gümrük Binası’nın alt bölümünde limanın geçmişten günümüze dönüşümünü anlatan bir sergi salonu oluşturulduğunu belirtti.

Sergide limanın restorasyon öncesi ve sonrası görüntülerinin yanı sıra tarihi belgeler, fotoğraflar ve kültürel materyallerin yer alacağını aktaran Ataoğlu, amaçlarının ziyaretçilere limanın tarihini ve gelişim sürecini aktarmak olduğunu söyledi.

Ataoğlu, sergi salonunun açılışa hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılacağını ifade etti. Girne Antik Liman’da yürütülen çalışmaların sadece fiziki yenileme değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

