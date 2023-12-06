Ne yaptığını söylemedi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından pasaport kontrolü için durdurulan Bangladeş uyruklu Rabiul Sarder’in 2 yıldır ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 30 günlük vize ile ülkeye geldiği ancak 2 yıl süreyle yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Polis, zanlıdan izahat istediklerini ancak sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti

Soruşturmayı yapan polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesinin devriyede olduğu bir esnada pasaport kontrolü için durdurduğu Rabiul Sarder'in yapılan muhaceret kontrolünde 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 671 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti.

Yapılan araştırma sonucu zanlının 1 Şubat 2021 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ve 2 yıl süreyle yasal hiçbir işlem yaptırmadığının belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını beyan etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.