Gündem Gazze’ye yardım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Mısır ve Ürdün’de yaptığı temaslarda Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun oluşturulması konusunu masaya yatırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in temaslarına yer verdi. Gazete, Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun oluşturulmasına ilişkin planlamanın tamamlanmasına karşın Gazze’ye yönelik bu misyonun başlamasına ilişkin yeşil ışığın yakılmasının ise karmaşık müzakere gerektiren komplike bir konuyu teşkil ettiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin bu nedenlerden dolayı zemini buna göre hazırlamak amacıyla sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu yazan gazete, Mısır ve Ürdün’deki dünkü temaslar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın önerisinin çeşitli parametrelerinin ele alındığını belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardım akışının artırılması yöntemlerini ele aldı.

Hristodulidis, görüşmede ek insani yardımın sağlanmasına yönelik genel koordinasyon çerçevesinde, Rum Yönetimi’nin Gazze’ye denizden insani yardım koridorunun oluşturulması için üstlendiği inisiyatifin planlanmasının belirli boyutlarından da bahsetti.

Hristodulidis ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah ile de bir araya gelirken, Ürdün Kralı insani yardım koridoru inisiyatifine destek belirtti.

Ürdün Kralı inisiyatifin ileriye götürülmesine yönelik olarak sürekli temas halinde olacakları konusunda Hristodulidis ile mutabık kaldı.