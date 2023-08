Nedeni araştırılıyor

Ömer KADİROĞLU

Balıkesir köyünde iş yatı evinde kalan 43 yaşındaki Muhammad Bashır ve 32 yaşındaki Muhammad Asım Khan hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 06.30 sıralarında, Ağıllar bölgesinde bulunan, işçi evi içerisinde kalan Muhammad Bashir ölü olarak bulundu. Aynı ev içerisinde kalan Muhammad Asım Khan ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, işçi yatı evinde açık halde tüp gaz tespit etti.

Pakistanlı işçilerin ocağı açık unuttukları ve gaz zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde durulurken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Yapılacak otopsinin ardından Pakistanlı işçilerin ölüm nedeninin tespit edileceği kaydedildi.

Özersay: İşçiler neden ölüyor?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İskele’de 1 Ağustos 2023 tarihinde Ceasar Resort isimli sitede kontrol için girdikleri atık koridorunda gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren İran uyruklu Mohannad Şhayeste ile Mohammad Aghjeloo’nun ardından Balıkesir’de yaşanan can kayıplarını değerlendirdi. Özersay, ard arda yaşanan işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Özersay paylaşımında şunları belirtti:

“Yine yurt dışında bazı gariban ailelerin evlerine ateş düştü. Geçen hafta iki işçi İskele’de hayatını kaybetmişti, şimdi de iki işçi daha bu kez Mesarya’da can verdi ama bu iş kazası da değil! “İşçi yatı evinde, gaz zehirlenmesi sonucu” diye bilgiler geliyor. Yurt dışından ailesini geçindirebilmek, hayata tutunabilmek için gelen bu emekçi insanların çalışma şartları yanında yatı evlerindeki sağlık, hijyen ve can güvenliği koşullarını denetleyen kaç denetçimiz var? Çalışma Bakanlığı bu konuda hem ard arda gelen bu vahim olaylar hem de genel anlamda ülkedeki çalışma hayatı koşullarını iyileştirmek için ne yaptığını ya da neden bir şey yapamıyor olduğunu kamuoyuna açıklamalıdır.”

Yüksel: Gerekli önlemler alınmalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel de, tüm çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Mevzuatların yerine getirilmemesinin önemi tekrardan çok kötü bir olay ile gündeme geldi” dedi.

En büyük sıkıntının gerekli yasal mevzuatların çalışma ortamlarına aktarılmaması olduğunu kaydeden Güvenç Yüksel, “Özellikle kapalı ortamlarda kimlerin çalıştığı bilinmeli, hangi tedbirlerin alındığı bilinmeli, yapılacak işler ve alınacak önlemler planlanmalıdır” dedi.

Yüksel, “İş sağlığı güvenliği bunu bize emreder” diyerek, yaşanacak risklerin önceden tahmin edilmesi gerektiğini ve buna göre bir plan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Çalışanların bu konuda ne kadar eğitildiğini veya çalışılan arazi/iş yapılan alan ile ilgili gerekli ölçümlerin de yapılıp yapılmadığını sorgulayan Yüksel, Kıbrıs Postasına yaptığı açıklamada ek tedbirlerin dahi alınması gerektiğinin altını özellikle çizdi.



Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 01:21