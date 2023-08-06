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‘Dostluk’ gösterisi

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Limasol’un Alassa köyünde meydana gelen yangının söndürülmesi için Ürdün’den helikopter geldi

‘Dostluk’ gösterisi
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   Limasol’a bağlı Alassa köyünde geniş alana yayılan yangının kontrol altına alındığı ve dün de soğutma çalışması yapıldığı bildirildi.

   Sigmalive” haber sitesi, Ürdün’den gelen 3 yangın söndürme helikopterinin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) helikopterleri eşliğinde dün sabah saat 10.00 itibarıyla yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara başladığını kaydetti.
   Haberde, İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis’ini, İsrail’den yangın söndürme uçağı gelmesine gerek kalmadığını açıkladığı ifade edildi.

Muhtar yaralandı

   Haberde, yangının yayıldığı köylerden biri olan Korfi’de, söndürme çalışmalarına katılan muhtarın yaralandığı ifade edildi.
   Yangının çıkış saatinden kısa bir süre önce bölgede şüpheli bir araç görüldüğü ve bu aracın, yangının çıkış noktasına yakın bir bölgede duraklayarak, bir süre sonra hızla uzaklaştığı iddia edildi.
   Rum lideri Nikos Hristodulidis, yardım talebine anında karşılık veren Ürdün ve İsrail’e teşekkürlerini sunarken, Kıbrıslı Türklerden de yardım teklifinde bulunulduğunu dile getirdi. 

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