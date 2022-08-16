Sorun ve talepleri dinledi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ni, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’ni (Kar-İş), Beşparmak Düşünce Grubunu ve GİAD heyetini kabul etti.

Şan, kabullerinde sektörlerin sorun ve taleplerini bire bir dinlemeye, eldeki imkânlar dâhilinde sorunların çözümü noktasında paydaşlarla birlikte çalışmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Kar-İş’in toplu taşımacılık anlamında ülkede geniş bir ağa sahip kamu hizmeti veren en eski ve en köklü bir dernek olduğuna değinen Maliye Bakanı Şan, verilen hizmetin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Şan, eylül ayında ödenmesi planlanan öğrenci taşımacılık ücretlerinin bugün ödendiğini açıkladı.

Şan, eylül ayında ödenmesi planlanan 2021-2022 öğretim yılı öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi için talimat verdiğini ve ödemenin bugün yapıldığını belirterek, bunun için, 7 milyon, 204 bin, 207 TL ödeme gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Şan, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini kabulünde yaptığı açıklamada, toplu taşımacılığın önemine işaret ederek, “Birlik üyelerinin çok önemli bir kamu görevi üstlendiğini, ancak ülkemizde taşımacılığın istenilen noktada olmadığından hem insanımızın, hem de ülke ekonomisinin de bundan olumsuz etkilendiğini” söyledi.

Topaloğlu

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Fuat Topaloğlu ise, Maliye Bakanı Alişan Şan’a yeni görevde başarılar dileyerek, “Özel sektörün içerisinden geldiğiniz için daha iyi daha hızlı daha sonuç odaklı çalışacağınıza inanıyoruz” dedi.

Kar-İş’in, hem öğrenci, hem yolcu, hem de turizm taşımacılığı ile kamu hizmeti veren köklü bir dernek olduğunu belirten Topaloğlu, bir takım sıkıntılarının bulunduğunu, bu sıkıntıların pandemi döneminde mağduriyetlerini artırdığını ve artık aşılmasını istediklerini belirtti.

Okullar açılmadan araçların bakım ve onarımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Topaloğlu, bunun için 45 günlük avans talebinde bulundu.

Topaloğlu, bunun yanı sıra, taşımalı eğitimden doğan hak edişlerin bir ay zarfında ödenmesi, yeni ücret tarifelerinin düzenlemesi ve son olarak üniversitelerin taşımacılığının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Aytaç: Mazot desteği şart

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ise konuşmasında, öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi talimatını veren Bakan Şan’a teşekkür etti.

Sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiren Aytaç, mazot desteği, otobüs araç yaşının yükseltilmesi, kaçak taşımacılık ve üniversitelerin taşımacılığının önlenmesi konularına işaret ederek, bu konuda Bakan Şan’ın desteğini talep etti.

Önerileri dinlendi

Şan, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabulünde yaptığı konuşmada heyetin ülkenin kalkınması yönündeki görüş, düşünce ve önerilerini dinledi.

Beşparmak Düşünce Grubu’nun bir üyesi olduğunu ve bir dönem aktif görev aldığını hatırlatan Şan, grup üyelerinin, ülkeyi ilgilendiren siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve hayati konularda fikir ve düşünce üreten tecrübeli bireylerden oluştuğunu belirterek, ülke menfaati için bu tecrübelerden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Şan GİAD heyetini de kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden bu yana sivil toplum örgütleriyle görüşmeler gerçekleştiren Maliye Bakanı Şan, bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) heyetini kabul etti.

Bakan Şan, genç jenerasyonun bir temsilcisi olarak ülkenin kalkınması için çalışan gençlerin fikirlerine büyük önem verdiğini belirterek, “Artık ülkemizde gerçek anlamda gençlerin de, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı” dedi.

Fikir alışverişinde bulunuldu

GİAD Başkanı Muhit İnce de, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, daveti için teşekkür ederek, iş insanları ve sivil toplum örgütleri olarak ülkenin ve toplumun çıkarı için devletin kurumlarıyla iş birliğine daima sıcak baktıklarını ifade etti.

Görüşmede daha sonra çalışma hayatı ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:03