Reform için şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz günlerde göreve gelen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yeni yönetimini kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyesi Hüseyin Özel ve milletvekili Salahi Şahiner de hazır bulundu.

EL-SEN Yönetim Kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kabul sırasında yaptığı konuşmada, “Reform KIB-TEK’in özerkleştirilmesidir, fonksiyonlarına ayrışması değil” diye konuştu.

ELSEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise, KIB-TEK’in batağa sürüklendiğini ve özerklik yasasının ivedilikle hayat bulmasını istediklerini vurguladı.

Erhürman: Çok ciddi zararlara yol açtı

Yeni oluşan EL-SEN yönetiminin, çok zor bir dönemde, zor bir görev üstlendiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu kendiliğinden zor bir dönem haline gelmedi” diye konuştu. 2019’da dörtlü hükümetten gittiklerinde, santrallerin alımıyla ilgili bakanlar kurulundan karar çıktığını hatırlatan Erhürman, EL-SEN ile protokol imzalandığını, santrallerin getirilmesi konusunda uzlaşı olduğunu, fakat getirilmediğini anımsattı. Erhürman, “2021 yılının ekim ayında çıkılan ihalede, 150 bin tonluk ihaleye çıkıldı. Bu ihalede, yakıtın taşımacılığı 33 dolar ton başınaydı. İhtiyacın ise 200 bin tondan aşağıya olmayacağını biliyorduk. Niyetleri, geriye kalan 50 bin tonun ihalesiz alınmasıydı” diye konuştu. Mayıs ayının sonunda 150 bin tonun getirilmesine rağmen akaryakıtın bittiğini hatırlatan Erhürman, “Hem ihalesiz alım yasa dışıydı hem de 33 dolara taşımacılık yapılırken 150 dolara kadar çıktı ton başına taşımacılık. Çok ciddi zararlara yol açtı. Maliye bu zararı da üstlenmedi” dedi. Ekim 2021’den bugüne, ihaleler doğru gerçekleştirilseydi, bu zararların doğmayacağını ifade eden Erhürman, kurumun bilerek, isteyerek içinden çıkılmaz bir duruma sürüklendiğini, yaşananların, KIB-TEK’teki kararların siyasi olmasıyla ilişkili olduğunu görüşünü dile getirdi. KIB-TEK’te gerçek reformun, özerkleştirme olduğuna işaret eden Erhürman, çözümün belli olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu durumlarda özerkliğe ve profesyonelleşmeye gitmenin önemine işaret eden Erhürman, KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrışmasının ise aslında özelleşmenin ilk adımı olduğunu vurguladı. “Bu kadar küçük elektrik piyasasında özelleştirme demek, özel tekelleştirme demektir” diye konuşan Erhürman, bu durumun ne fiyatı ucuzlatacağını ne de kaliteyi artıracağını söyledi.

Cesurer: Kurum batağa sürüklendi

EL-SEN’e göstermiş oldukları ilgiden dolayı CTP’ye teşekkür eden Cesurer, geçmişte de belli çalışmalarının olduğunu kaydetti. KIB-TEK’in ciddi anlamda batağa sürüklendiğinin farkında olduklarını vurgulayan Cesurer, Kıbrıs’ın güneyinden alınan enerjinin son bir ayda 6 milyon doların üzerinde bir rakama ulaştığına dikkat çekti. Cesurer, “Bunu KIB-TEK kendi kaynaklarıyla üretebilseydi, 2 milyon dolara üretilecekti” dedi. Yakıt sorununun devam ettiğini ifade eden Cesurer, “Birkaç saatlik elektrik kesintisi mi yapılsın, pahalı alıma devam mı edilsin diye tartışılıyor. Çünkü yakıt sorunu devam ediyor” diye konuştu.



CTP Maraş Örgüt binası açıldı

Bu arada Erhürman, CTP Maraş Örgüt binasının açılışına katıldı. CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman açılış törenindeki konuşmasında, "CTP adayı Süleyman Uluçay’ın Mağusa Belediye başkanı olacağını ve Mağusa’nın iyileşeceğini" kaydetti. Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Erhürman, ülkedeki ekonomik durumun yarattığı tahribattan ve demokraside her gün açılan gediklerden ciddi bir şekilde bunalmış durumda olduklarını söyledi. Maraş’taki gençlerle ülkenin her yerindeki gençlerin aynı sorunları yaşadığını belirten Erhürman, “Bu sorunları çözmenin sadece bir tek yolu var. Ya hep birlikte mücadele ederiz ya da bu okkanın altında kalırız” dedi. 1970’ten beri var olan ilkelerle yürümeye devam ettiklerini dile getiren Erhürman, parti olarak odaklarının eşitlik ve insan olduğunu söyledi. Demokraside ve ekonomide yaratılan tahribatı çözecek tek bir formülün olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu formül bugüne kadar denenmemiş olan formüldür, CTP’nin tek başına iktidarıdır” diye konuştu.

Uluçay: Bu yola, sevgiyle hizmet için çıktık

CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Süleyman Uluçay da konuşmasında, açık Maraş bölgesinin bazı siyasi çevreler tarafından "nasıl olsa bizimdir" diye görülmesini eleştirdi ve “Bunun böyle olmadığını ilk yapılacak belediye seçimlerinde ispatlayacağımızı görüyorum” diye konuştu. Bu yola sevgiyle hizmet için çıktıklarını kaydeden Uluçay, Maraş için hem belediye seçimlerinin hem de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok farklı bir anlamı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Doğruöz: Hedefimiz sorunların çözümüne yardımcı olmaktır

CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz ise bölgedeki sorunlara hakim olduklarını ve birinci hedeflerinin sorunların çözümüne yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

