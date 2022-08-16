Taşkentlilerin acısı dinmedi

Rumlar tarafından kurşuna dizilerek öldürülen Taşkent şehitleri düzenlenen törenle anıldı. Şehitlikte gerçekleştirilen törene devlet ve askeri erkanın yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Şehitliği gezen vatandaşlar, vatan toprakları için canını veren şehitler için dualar okudu.

Törende anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından konuşmalar yapıldı. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Gürsel Benan, “Şehitlerin yaşadığı acıları unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Benan: Asla unutulmayacak bir acı

Taşkentlilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde otobüslere bindirilip, Rumlar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Benan, “Kıbrıslı Türkler olarak tek güvencemiz Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir” diye konuştu. Benan, “Türk oldukları için soykırıma uğratılan insanlarımızı asla unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Türk askerinin 1974 Barış Harekatı ile Türklerin olduğu gibi Rumların da can ve mal güvenliklerini koruma altına aldığını dile getiren Benan, adadaki varlığının 48 yıldır barış ve huzuru sağladığını kaydetti.

“Toprak, bayrak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Benan, iki devletli çözüm için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Serkanlar: Sadece bir kişi kurtuldu

Taşkent Şehit Aileleri Komitesi üyesi Ahmet Serkanlar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi tarihinde Taşkent gibi acı dolu sayfalar bulunduğunu söyledi.

Silahlı Rumlar tarafından önce esir alınan silahsız 83 kişinin daha sonra kurşuna dizildiğini, katliamdan sadece bir kişinin şans eseri kurtulduğunu dile getiren Serkanlar, yaşamını yitirenlerin kalıntılarına Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabaları sayesinde ulaşıldığını ve Taşkent Şehitliği’ne defnedildiklerini belirtti. Serkanlar, iki kişinin ise hala bulunamadığını kaydetti.

Taşkentlilerin yaşadıkları katliamı 2006 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımak istediklerini ancak davanın reddedildiğini söyleyen Serkanlar, “Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Serkanlar, şehitlere rahmet dilediği konuşmasında, “Bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:20