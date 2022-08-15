Yüzlerce fidan dikilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik-Kantara yangınında tahrip olan orman alanında yapılan tespitler, uygulanacak iş planı ve yeniden ağaçlandırmada uyulacak prensipleri sivil toplum örgütleriyle paylaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan toplantıya bakanlık yetkilileri, Mersinlik Kantara Orman İnisiyatifi (MORİ) üyeleri adına Veteriner Hekim Tayfun Çanakcı, Yakındoğu Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Final Üniversitesi çevre araştırmaları ve GİKAD adına Prof. Dr. Şerife Gündüz katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

Oğuz toplantıda yaptığı açıklamada Orman Dairesi tarafından yürütülen çalışmaları ve iş planını katılımcılarla paylaşarak süreci değerlendirdi.

Bakan Oğuz, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yangının 1815 hektarlık bir alana zarar verdiği, bu alanın yaklaşık 194 hektarında kendi kendine gençleşebilecek tohum potansiyeli mevcut olduğu düşünülen olgun ağaçların yer aldığını açıkladı.

933 hektarlık alanın ilk etapta insan müdahalesiyle yeniden ormanlaştırılması gerektiğini belirten Oğuz, geriye kalan 629 hektar alan bozuk saha ve 59 hektar alanın ise ağaçlandırmaya uygun olmayan taşlık, kayalık ve tarımsal alanlardan oluştuğunun belirlendiğini söyledi.

Oğuz; “194 hektarlık alan doğal gençleştirmeye bırakılarak doğal sürece terk edilecektir. Bu alanda öncelikle iç taksimat şebekesinin gözden geçirilmesi, eksik yol ve yangın emniyet şeridi varsa tamamlanması, genişlik olarak yeterli olmayanların genişletilmesi gerekmektedir. Akabinde ise bu sahada bulunan yanık ağaç gövdeleri temizleme kesimiyle kesilip, çıkarılmalı ve kozalaklı dallar araziye serilerek, yerinde bırakılmalıdır. Sahada yapılacak bu işlem tohumlarda çimlenmenin başlayacağı Aralık ayı içerisine kadar bitirilmelidir” dedi.

Bir milyonu aşkın fidan üretilecek

Bakan Oğuz, 933 hektarlık sahada yanmış olan ormanın geçmişte de insan eliyle kurulmuş, ortalama 30 yaşında ve çoğunlukla gençlik ve sıklık çağındaki saf Kızılçam ve Kızılçam+Servi karışık meşelerinden oluştuğunu söyledi. Bu sahalardaki yanmış ağaçların genç olması nedeniyle tohum ve kozalak potansiyellerinin çok zayıf olduğuna değinen Bakan Oğuz, bu alanın yeniden ormanlaştırma faaliyetleri dozerle toprak işleme yapılarak tüplü fidan dikilmesi ile gerçekleştirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Baka Oğuz, ilk dikim için ellerinde 500-600 bin fidan olduğunu ve bu fidanların büyük kısmının da Tepebaşı-Kalkanlı büyük orman yangını sahasında kullanılmasının planlandığını belirtti.

Suni tensile alınacak sahada ihtiyaç duyulacak olan bir milyonu aşkın fidan üretimi için Aralık 2022’de üretim sürecine başlanması gerektiğini savunan Oğuz, Aralık 2023 tarihinde fidanların dikime hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Kızılçam, Servi, Halepçamı, Kıbrıs Akasyası, Fıstıkçamı ve buna benzer türlerde üretilecek olan fidanlar için ihtiyaç duyulan tohumların mutlaka yerel kaynaklarımızdan ve benzer coğrafi faktörlere sahip yerli orijinli orman alanlarımızdan toplanması gerektiğine vurgu yapan Bakan Oğuz, ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak olan fidan türlerinin ağırlıklı olarak Kızılçam, Servi, Halepçamı, Fıstıkçamı ve Kıbrıs Akasyası, rakımlı düzlüklerde ise Harup türünde fidanların kullanılmasının uygun olacağını söyledi.

