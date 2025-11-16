Ocak’ta uygulanacak

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkça geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yöne-tim Bilişim Sistemi'nin (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurularak bütün testlerinin tamamlandığını, pro-jenin 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacağını belirtti.

Şimşek, "2025 Anlaşması Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar imzalanmış en kapsamlı mali iş birli-ği anlaşmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde olduğu gibi KKTC'de de bir taraftan bütçe disiplini, bir taraftan bütçede yatırımlara ayrılan payın artırılması gibi kamuda dijitalleşme gibi kritik alanlarda birlikte ilerli-yoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü için Ankara'da bir resepsiyon düzen-lendi.

En kapsamlı mali iş birliği anlaşma

Burada konuşan Şimşek, bağımsızlığın ancak güçlü iktisadi ve mali temellerle kalıcı hale geldiğinin altını çizdi.

Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle turizm, eğitim, finansal hizmetler ve dijitalleşme alanların-da öne çıkmasını sağlamak için desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyonla KKTC'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'yla kalkınma hedeflerine çok güçlü destek veriyoruz. 2025 Anlaşması Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar imzalanmış en kapsamlı mali iş birliği anlaşmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde olduğu gibi KKTC'de de bir taraftan bütçe disiplini, bir taraftan bütçede yatırımlara ayrılan payın artırılması gibi kamuda dijitalleşme gibi kritik alanlarda bir-likte ilerliyoruz."

Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığının teknoloji altyapısının güçlendirilmesini de önemsediklerini dile geti-rerek, "Bu kapsamda Bakanlığımızca geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurulmuş ve bütün testleri tamamlamıştır. Bu önemli proje 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacaktır." bilgisini verdi.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), kamu mali yönetim süreçlerini (bütçe hazır-lığı, uygulama, muhasebe, raporlama, varlık yönetimi) dijital ortamda entegre ederek, kamu kaynak-larının daha etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini, iş süreçlerinin hızlanmasını ve otomasyonun artmasını amaçlar. Bu sistemle birlikte kağıt kullanımının azaltılması, elektronik belge kullanımının yaygınlaşması ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analizlerin etkin kullanımı hedeflenir.