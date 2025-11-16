Yoğun katılım oldu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen halka açık resepsiyona; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nı temsilen Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan, kurum, kuruluş, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte konukları kapıda karşılayarak, tebrik kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025, 10:11