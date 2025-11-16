‘Halkın kahramanı’

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) katkılarıyla Göçeri köyünde inşa edilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı bugün düzenlenen törenle açıldı.

Anıtta; Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile birlikte yazdığı şarkıyla onun tanınmasına katkı koyan müzisyen Barış Manço'nun da heykeli yer aldı.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın mezarının yanına inşa edilen anıtın açılış törenine bazı belediye başkanları, örgüt temsilcileri ve halk katıldı.

Açılışta, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu ile As Başkanı Savaş Bozalanlar, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ve anıtın yapılmasına katkı sağlayan iş insanı Redif Nurel konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarının yapıldığı törende, halk dansı ekipleri gösteri sundu ve anıtın yapımına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir halk kahramanı olduğunu belirtti.

Barış Manço'nun, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesinden esinlenerek yaptığı şarkıyla, “bu büyük kahramanı” bütün dünyaya tanıttığını kaydeden Çelebi, anıtın yapım aşamasında birçok zorlukla karşılaştıklarını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de konuşmasında, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Anıtı’nın sadece bir heykel olmadığını, bu toprakların vicdanının taşla vücut bulmuş hali olduğunu belirtti. Tümer, sarı çizmelerin, adalete yürüyen halkın ayak izleri olduğunu ve anıtın, iyiliğin, doğruluğun ve paylaşmanın asla unutulmamasını sağlayacağını kaydetti.

Hikayesi öğretilmeli

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Köroğlu da anıtın, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için yaptırıldığını kaydetti.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Savaş Bozalanlar da anıtın yapımına katkı koyan tüm kişi ve kurum-kuruluşlara teşekkür etti.

İş insanı Redif Nurel ise Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesinin, öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu anıtın bir başlangıç olmasını, Osmanlı döneminde adaya yerleşen diğer önemli ağaların da anıtlarının yapılmasını temenni etti.

Kültürel değerler korunmalı

Barış Manço’nun oğlu sanatçı Doğukan Manço da heykeltıraş Nuh Açın’a teşekkür ederek, Barış Manço’nın 1970’li yıllarda Kıbrıs’ta verdiği konserler esnasında öğrendiği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın hikayesini nasıl şarkılaştırdığını anlattı.

Doğukan Manço, kültürel değerleri korumanın önemine vurgu yaparak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak adına anıtın önem taşıdığını vurguladı.