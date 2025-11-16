KKTC 42 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 42. yaşındı. Bu önemli gün, halkın özgürlük ve egemenlik mücadelesinin simgesi olarak çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlerle devam etti.

Kutlamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sabah saat 08.45’te Cumhurbaşkanlığı’nda tebrikleri kabul etti.

Tebriğe; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nı temsilen Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Başkan Vekili Erkut Şahali , bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tebrikte ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Törenler düzenlendi

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nı temsilen Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkan Vekili Erkut Şahali katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer parti ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı tören, anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit

Kutlamalar kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda da resmi geçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) temsilen TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Tören İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Karşılıklı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

İlçelerde kutlamalar yapıldı

KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü İskele, Güzelyurt’ta ve diğer ilçelerde düzenlenen törenlerle kutlandı.