16 aydan beri tutuklu

Ewa Kunzel’in davası sürekli erteleniyor

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışına aracılık ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman Ewa Kunzel’in davası sürekli erteleniyor.

Alithia gazetesi, Ewa Kunzel’in 7 Temmuz 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’a varışı sırasında bagajlarında gerçekleştirilen aramanın yasadışı olduğu kararının, 8 Ekim 2025 tarihli “dava içinde dava” duruşmasında alındığını hatırlatarak, akabinde alınan ifadesinin de yasadışı olduğu gerekçesiyle yürütülen ikinci “dava içinde dava”nın devam ettiğini yazdı.

Gazete, Kunzel’in avukatının Cuma günkü duruşmada, bagaj aramalarında ele geçirilen bazı belgelerin akabinde ifadesinin alındığını, bu nedenle ifadenin de tıpkı belgeler gibi geçersiz olduğunu ileri sürdüğünü yazdı.

İddia makamı ise Kunzel’in havaalanında tutuklanması ve bagajlarının aranması öncesinde de Kunzel hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, verdiği ifadenin de gönüllülük esasıyla alındığını savundu.

Gazete, duruşmanın 21 Kasım tarihinde devam edeceğini belirtti.
 

Dezza
Dezza - 2 saat Önce

Serbest bırakın yavruyu

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

KİMİN MALINI KİME SATIYOR ?

