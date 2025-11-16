İkisi de tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istedikleri esnada ülkeye yasal girişleri olmadığı tespit edilen

Pakistan uyruklu zanlılar K. A. ve M. N. “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçları kapsamında tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlıların ülkelerine dönmek amacıyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediklerini, bunun üzerine görevli muhaceret memurları tarafından yapılan kontrolde, her ikisinin de KKTC’ye herhangi bir yasal giriş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan ilk sorgulamada zanlıların güneyde öğrenci olduklarını, ülkelerine gidebilmek için bir ön-ceki gün Metehan kara giriş kapısından KKTC’ye giriş yaptıklarını beyan ettiklerini bildirdi.

Polis, bu beyanların doğruluğunun araştırılması amacıyla Metehan kara giriş kapısındaki kamera kayıt-larının incelendiğini, fakat kayıtlar üzerinde zanlılara ait herhangi bir görüntüye rastlanmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların gerçekte KKTC’ye hangi tarihte ve hangi noktadan giriş yaptığının belirlene-mediğini, bu yönde soruşturma yapıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların serbest kalmaları halinde benzer nitelikte suç işlemeye devam edebilecekleri-ne dikkat çekerek, iki gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

