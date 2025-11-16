Yardım istiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ailesi tarafından evden çıkarılan ve kalacak yeri olmayan 45 yaşındaki Hasan Yıldız, yaşadığı zorlukların ardından yardım çağrısında bulundu. Geçirdiği motor kazası nedeniyle kolunu tam olarak kullanamayan ve bu yüzden çalışamaz durumda olduğunu söyleyen Yıldız, sokakta kaldığını belirtti. Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanım Tufan Erhürman sesimi duysun, çok köyü durumdayım” şeklinde konuştu.

Yıldız, internetten tanıştığı bir kadına aşık olduğunu, kadının kendisiyle evlenmek üzere Kıbrıs’a geleceğini söyleyerek onu kandırdığını ifade etti. Bu süreçte toplam 50 ile 60 bin lira arasında para gönderdiğini dile getiren Yıldız, dolandırıldığını fark eden ailesinin kendisini evden kovduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın kendisine sahip çıktığını ve 10 gün boyunca bir otele yerleştirdiğini belirten Yıldız, aynı şekilde Sosyal Hizmetler Memuru Zekiye Can’ın da destek verdiğini anlattı. Ancak verilen sürenin dolmasıyla otelden de ayrılmak zorunda kaldığını ve yeniden sokakta kaldığını ifade etti.

Hasan Yıldız, “Çok zor durumdayım. Kime gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Sokakta kaldım. Sayın Cumhurbaşkanım Tufan Erhürman sesimi duysun, çözüm istiyorum.” diyerek yardım talebinde bulundu.