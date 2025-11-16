Masadan kaçmayız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım kutlamalarında Kıbrıs Rum tarafına bir kez daha kalıcı bir çözüm konusunda anlamlı mesajlar gönderdi.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmadığını, bundan sonra da olmaya-cağını belirten Erhürman “Çözüm iradesine sahip olan ve bu iradeye sahip olduğunu defalarca kanıtlamış Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini ödemeye mahkum edilmesini adil bulma-mızı, bunu içimize sindirmemizi kimse istemesin” dedi.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik ve eşitlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sa-yılmasına izin vermeyecektir.

Bugün uluslararası ilişkilerde en önemli ve belirleyici konular arasında yer alan güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar, ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın karar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu alanlar bu adada ortak yetki alanlarıdır. Bizim Kıbrıs Rum halkının hak ve çıkarlarında gözümüz yok-tur. Ama bilinmelidir ki kendi halkımızın hak ve çıkarlarının ihlal edilmesini de asla içimize sindirecek değiliz. Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de, hakkı olandan fazlasını talep etmemekte, hiç kim-senin hakkına göz dikmemekte ama hakkından azına da asla rıza göstermemektedir.

Bu sorunun çözüm yolu elbette diyalog, diplomasi ve müzakeredir. Konu kapsamlı çözüme ilişkin mü-zakere olduğunda bir noktanın altının çizilmesi gerekir. Aynı yolu yürüyerek farklı bir sonuca ulaşmak mümkün olamayacağına göre, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve yöntemleri değiştirmek şarttır.”

Kapsamlı çözüme yönelik çözüm odaklı bir müzakere masası varsa orada olacağını söyleyen Cumhur-başkanı Erhürman, adadaki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, çözüm atmosferinin yaratılmasına, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda buluna-cak biçimde iş birliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında da olacağını kay-detti.



Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025, 10:07