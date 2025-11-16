Rumlarda çözüm iradesi yok

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk tarafının 1968’den bu yana yürütülen tüm müzakere süreçlerinde samimi bir çözüm iradesi ortaya koyduğunu ancak Rumlarda çözüm iradesi olmadığını söyledi.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmi geçit töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye’nin Kıb-rıs Türk halkının egemenliğine, güvenliğine ve kalkınmasına yönelik kararlı desteğini bir kez daha vur-guladı.

Yılmaz, Ada’nın tamamının yararına olacak iş birliklerine her zaman olumlu yaklaştıklarını belirterek, “Eşit siyasi egemenlik temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) zemininde belirlenen alanlarda somut adım-lar atılmasını bekliyoruz” dedi.

1963’te Rum tarafının ortaklık devletini silah zoruyla ortadan kaldırmasının üzerinden 62 yıl geçtiğini hatırlatan Yılmaz, Kıbrıs Türk tarafının 1968’den bu yana yürütülen tüm müzakere süreçlerinde sami-mi bir çözüm iradesi ortaya koyduğunu söyledi.

“Rum tarafının çözüm iradesi bulunmadığı açıktır. Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü ve refahı eşitlik temelinde paylaşmaya hiçbir dönemde razı olmadı” diyen Yılmaz, Rum liderliğinin Kıbrıslı Türkleri hâlâ siyasi eşitlikten yoksun bir azınlık gibi görme anlayışının hiç değişmediğini belirtti.

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Cumhuriyeti” adını gasp eden Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin eşit ve egemen ayrı bir halk olduğu-nu kabullenmek istemedikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan ve garantör Türkiye’yle gönül ve ülkü birliği içinde olmasından da rahatsızlık duymaktadırlar.

Herkes bilsin ki Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır; ortak milli davamızı savunmayı ve KKTC’nin hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Yılmaz, siyasi eşitliğin ve güvenliğin önemine dikkat çekerken, ekonomik kalkınmanın da aynı derecede hayati olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC'nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir eko-nomik düzene kavuşması hedefine bağlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, ekonomik ve mali iş birliğinin aynı kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

