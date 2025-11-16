Ehliyeti sahte çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde sabaha karşı tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurulan S. B. (E-23), üzerinde yapılan aramada canlı mermi bulunması ve polise ibraz ettiği ehliyetin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı, ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın saat 02.20’de meydana geldiğini belirtti. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin bölgede devriye hâlinde bulunduğu sırada, zanlının tehlikeli sürüş yaptığının görülmesi üzerine durdurulduğunu ifade etti. Polis memuru, yapılan üst aramasında zanlının cüzdanı içerisinde bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlıdan sürüş ehliyeti istendiğinde zanlının cep telefonu ekranından kendi fotoğrafının yer aldığı bir sürüş ehliyeti gösterdiğini belirtti. Polis, ancak yapılan muhaceret ve belge kontrolünde, zanlının gösterdiği sürüş ehliyeti numarasının başka bir kişiye ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu nedenle zanlının sahte belge düzenleme ve kullanma suçlarına konu olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve belge doğrulama işlemleri bulunduğunu aktararak zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

