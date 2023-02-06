‘Ödeyecek gücümüz yok’

Hüseyin ÇİÇEK

Hayat pahalılığı birçok kesimin belini büküyor. Özellikle kiralardaki artış herkesi zora sokarken, gerek konut, gerekse dükkan kiraları ödenemez bir hale geldi. Tek odalı evlerin aylık kirası 5 bin liraya, küçük bir dükkanın ise 8 bin liraya çıkarken, ödeme zorluğu çeken esnaf isyan noktasına geldi. Gazimağusa Otobüs Terminali esnafı da bir anda fahiş şekilde artan dükkan kiraları nedeniyle dert yandı.

Kiraların yüzde bin 500 oranında arttığını ifade eden esnaf, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüşerek kira ücretlerinin makul seviyeye indirilmesini talep etti.

Başkanın kendilerine gözden geçirileceğine dair söz verdiğini belirten esnaf, yüksek kiraları ödeyecek güçlerinin olmadığını belirtti.

Diyalog muhabirine terminal esnafı adına konuşan Uğur Ramazanoğlu, otobüs terminalindeki binaların 1990 yılı öncesi dükkan sahiplerinden de toplanan paralar ile yapıldığını belirtti. Ramazanoğlu, ancak vakıf bölgesi olması nedeniyle kendilerine tapu verilmediğini, çok cüzi bir fiyatla kendilerine kiralandığını söyledi. Ramazanoğlu, “Bize bir iki paket sigara parası kadar kira ödeyerek dükkanları kullanacaksınız dediler, bugüne kadar da öyle oldu” şeklinde konuştu.

Binaların zamanla döküldüğünü ve belediyeden en ufak bir katkı almadan kendi imkanları ile sorunu gidermeye çalıştıklarını anlatan Ramazanoğlu, kira ücretlerine yapılan yüksek zammı asla kabul etmeyeceklerini ifade etti. Esnaf, gerekirse konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Foto: Terminal, terminal esnafı belediye başkanı ile görüştü.