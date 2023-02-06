Hava şartları uçuşları aksattı

Türkiye’yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın Ercan-İstanbul arası 2 seferi iptal edildi. Ercan Havaalanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan duyuruya göre kötü hava koşullarından dolayı, bugünkü iki uçuş iptal edildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Sayın yolcularımız, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın 6 Şubat Pazartesi gerçekleştireceği TK0976 İstanbul- Ercan, TK0977 Ercan-İstanbul, TK0962 İstanbul- Ercan, TK0963 Ercan- İstanbul seferleri iptal edilmiştir. Yolcularımızın uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilirler. Tüm yolcularımıza önemle duyurulur. T&T Havalimanı İşletmeciliği.”

Toplam 170 uçuş iptal edildi

Bu arada Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam bugün yapacağı 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."