Yoğun ilgi görüyor

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini bu yılın ocak ayında 174 bin 222 kişi ziyaret etti.

Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, bu yılın ocak ayında 174 bin 222 kişi ziyaret etti. Geçen yıl, ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların rekoruna ulaşılan Kapadokya’da, 2023’ün ilk ayında da önceki yılların aynı dönemine göre yeni bir rekor elde edildi. Bölgedeki müze ve ören yerlerini yılın ilk ayında 174 bin 222 turist gezdi. En çok ziyaret 49 bin 467 kişi ile Zelve Ören Yeri’ne gerçekleşirken ikinci sıradaki Göreme Açık Hava Müzesi’ni 48 bin 287, Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 27 bin 113 ziyaretçi gezdi. Ocak ayları baz alındığında bölgedeki müze ve ören yerlerini, 2019’da 123 bin 244, 2020’de 159 bin 245, 2021’de 42 bin 560, geçen yıl ise 88 bin 677 turist ziyaret etmişti.

