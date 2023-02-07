Binalar yıkıldı insanlar öldü

Türkiye’nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Lübnan ise depremde can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de deprem bölgeleri için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük yıkımın oluştuğunu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az bin 356 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Filistin'den arama kurtarma çalışmalarına destek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini belirtti. Iştiyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Başbakan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybı ve yaralanmaya yol açan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini ifade etti. Iştiyye, arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşımını kolaylaştırmak ve yardımların iletilmesi çerçevesinde iki ülke makamlarıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.