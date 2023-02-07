Sağ cephe birleşti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ikinci turda yarışacak olan Nikos Hristodulidis’in desteklenmesi için devreye girdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Hristodulidis ile DİSİ arasında köprü kurmayı deneyeceğini ve DİSİ’nin, seçimin ikinci turunda galip olacak kişinin belirlenmesinde kilit rol oynayacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştüğünü ve Hristodulidis ile konuştuğunu kaydetti.

Mavroyannis çalışıyor

AKEL’in desteklediği eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in de ELAM dışındaki siyasi partilerle ikinci turda destek alabilmek için temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Mavroyannis’in seçimin ilk turunda büyük başarı elde ettiğini ve AKEL’de yüzlerin güldüğünü kaydederken, ilk turda elde edilen sonuçların, ikinci tur sonucuyla ilgili umutları yeşerttiğini; bu bağlamda da Mavroyannis ile ekibinin hafta içinde, DİSİ de dahil olmak üzere temaslarına başlayacağını yazdı.