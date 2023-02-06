Gıda denetim sonuçları açıklandı

Daireden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu köyü sakini Mehmet Akkaya’ya ait yeşil çarli biber ve sarı çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imhasına karar verildi.

Tatlısu köyü sakini Ali Çam’a ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Analizlerde, 24 ithal ürün numunesinin tamamının temiz olduğu belirlenirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 17 numunenin 14’ü temiz çıkarken, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1 tanesinde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

