Sürat ve alkol

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son 2 günde 10 ayrı trafik kazası meydana gelirken, 9 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Son günlerde artan kazalar nedeniyle polis önlemlerini sıklaştırdı. Ekipler, kazaları önlemek, trafik suçları işleyenleri tespit etmek amacıyla önceki gece 23.00’ten dün sabah 03.30’a kadar 4 saat süren denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri kontrol ederken, trafik denetimlerinde alkol ve sürat kontrolü yaptı. Denetimler kapsamında bin 648 aracı kontrol eden polis 304 sürücüye ceza yazdı.

Sürat ilk sırada

Polisten verilen bilgiye göre; Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri önceki gece saat 23.00’dan dün sabah saat 03.30’a kadar t4 saat süren trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler kapsamında bin 648 araç sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Trafik kontrolleri sonucu 120 araç sürücüsü aşırı sürat, 14 araç sürücüsü alkollü ve diğer çeşitli suçlardan toplam 304 araç sürücüsü rapor edilirken, 18 araç ise trafikten men edildi. Denetlenmek üzere durdurulan araç sürücülerinden birçoğu kontrollerden memnun kaldıklarını ifade etti. Sürücüler, polis sayısını n artırılması ve denetimler sıklaştırılması gerektiğini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 11:00