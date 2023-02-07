Törene katılım yoğundu

Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi Mezuniyet törenine UKÜ Yönetimi, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile öğretim üyeleri yanı sıra mezun öğrencilerin aileleri yoğun bir katılım gösterdi.

Törenin açılışında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu Sinem Yıldırım ve Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu David Mpanga Kashala mezun öğrenciler adına Türkçe ve İngilizce dilinde konuşmalarını gerçekleştirdiler.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri mezuniyet töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, 2022-2023 Akademik Yılı güz döneminde 39 farklı ülkeden 754 öğrencinin mezun olduğunu ve toplam mezun sayılarının 23 bine yaklaştığını dile getirdi.

Üniversite resmi Youtube kanalından canlı olarak da yayınlanan mezuniyet töreni oturumları, diplomaların takdimi sonrasında mezunların kep atma ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.