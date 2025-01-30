Ödüller verildi

Fotoğraf sanatçısı ve Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı Burçin Özkuş anısına Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle anma etkinlikleri yapılıyor.

Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması ve Sergisi ile Anma Etkinlikleri ile ilgili Merkez Lefkoşa ve FODER’de üç gün boyunca yer alacak organizasyonların ilki, önceki akşam düzenlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre; jüri sunumları ve söyleşilerle başlayan gecede, jüride yer alan fotoğraf sanatçıları Alexis Saveriades, İbrahim Yılmaz, Kadir Kaba ve İsmail Gökçe’nin çalışmaları slayt eşliğinde fotoğraf severlere sunulurken, tümünün arka planı ve yaşanmışlık hikayeleri de anlatıldı. Sunum ve söyleşinin ardından serginin açılış konuşmaları yapıldı, Girne Gençlik Merkezi Derneği’nin halk dansları gösterisinin ardından sergi açıldı.

Ödül kazanan ve sergilenmeye hak kazanan 27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı Merkez Lefkoşa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı. Fotoğraf sergisi iki hafta boyunca açık kalacak.

Kimler ödül aldı

Kenan Talas “Pencere” isimli fotoğrafıyla birinci, Şaziye Kofalı Kurt “Mahsun Bakış” ile ikinci ve Hasan Uçar “Tandır Evi” ile üçüncü oldu. Ayrıca, Ufuk Turpcan’ın “Esla” isimli çalışması Burçin Özkuş Özel Ödülü’ne layık görüldü.

