Ödüller verildi

Girne Belediyesi’nin bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği “Girne’de bir yer düşlüyorum” öykü yarışmasının sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre; yarışmada, Ada Karataş-Birincilik Ödülü (English School of Kyrenia), Azra Sayıalioğlu-İkincilik Ödülü (Doğa Koleji), Eflin Şengün-Üçüncülük Ödülü (Doğa Koleji), Mısra Boral-Başkanlık Özel Ödülü’nü (19 Mayıs Türk Maarif Koleji) aldı.

Yarışmada derece alan öğrencilere ödüllerini Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul takdim etti.

Yarışmaya; English School of Kyrenia, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Doğa Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’ndan 30 öğrenci katıldı.

Yarışma değerlendirme kurulunda yer alan jüri üyeleri şöyle:

Namık Çavuş (Yazar), Emine Gülköse (Dr. Suat Günsel Ortaokulu), Gülay Damar (English School of Kyrenia), Alpin Şaşoğlu (Doğa Koleji), Beria Emirtaneoğlu (Osman Nejat Konuk Ortaokulu), Ferdiye Yurdakul (Oğuz Veli Ortaokulu), Nisa Selin İlhan (Girne American Koleji).