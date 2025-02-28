Telefonları inceleniyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde düzenlenen ‘Kasırga operasyonu’nda ele geçirilen 6 buçuk kilo hintkeneviriyle ilgili soruşturma sürerken; Bilal, Ahmet ve Mehmet Akçakmak kardeşler ve daha sonra tutuklanan Salim Akçakmak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 8 gün ek süre temin edilirken, tümümün cep telefonlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Polis, operasyonun 19 Şubat saat 21.00 raddelerinde gerçekleştiğini anımsattı.

Polis; Karşıyaka Güzelyalı Caddesi bölgesinde ikamet eden Bilal ve Mehmet Akçakmak’ın bir ağacın altında 5 kilogram uyuşturucu maddeyi almak isterken suçüstü yakalandıklarını, polisin ‘dur’ emrine uymayarak kaçmak istedikleri sırada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını kaydetti. Polis, zanlı Bilal Akçakmak’ın kaçmaya çalışırken, kullanımındaki cep telefonunu atarak kırdığını söyledi.

Polis, kırık telefonun inceleneceğini, içerisindeki bilgilerin alınacağını açıkladı.

Bilal ve Ahmet’i yakalıktan sonra zanlıların ikametgahlarında ve araçlarında arama yapıldığını, bir buçuk kilo daha uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Polis operasyonda, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85TL, 540 Dolar, 4 bin 675 Euro ve bin 560 Sterlin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Ele geçirilen toplam 6 buçuk kilogram hintkenevirinin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, Salim Akçakmak’ın 21 Şubat tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, aracında yapılan aramada 700 gram hintkeneviri ve 20 bin TL nakit para bulunarak, amere alındığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının ve bağlantılarının incelendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

