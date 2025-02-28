Fiyatlar açıklandı

Cypfruvex Yönetim Kurulu, narenciye ürün alım bedellerinin taban fiyatlarını açıkladı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun basın açıklaması öncesinde Başbakan Ünal Üstel, Cypfruvex’i ziyaret etti. Ziyarette, Cypfruvex yönetim kurulu ile kısa bir toplantı yapan Başbakan Üstel, paketleme tesisini de gezerek çalışmaları yerinden inceledi.

Başbakan Ünal Üstel’in tesisten ayrılmasının ardından Kalkanlı’daki Cypfruvex tesislerinde düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu, bu yılki narenciye ürünleri alım bedellerini açıkladı.

Buna göre; Meysan sıkma tesislerinde değerlendirilecek olan limon, greyfurt, yafa portakal ve Washington portakal ürün fiyatı 4 TL olup, 3 TL devlet katkısıyla birlikte kilo başı 7 TL, mandora king mandalin 6 TL, 3 devlet katkısı ile kilo başı 9 TL, valencia portakal ise 7 TL, 3 TL devlet katkısı ile kilo başı 10 TL olacak.

Irıkoğlu, paketlemeye gidecek olan ürünlerin taban fiyatlarının ise, mandora king mandalin 9 TL, valencia portakalın 13 TL olarak belirlendiğini açıklayarak, bu fiyatın bahçelerdeki ürün kalitesine göre yükselebileceğini, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 70 ile yüzde 100 arası artış gösterdiğini söyledi.

Irıkoğlu ayrıca, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleriyle ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü kaydederek, 2025-2026 narenciye sezonuna, ülkeye kazandırılacak yeni soğuk hava deposu ve solar enerji sistemi ile girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Zorlu sezonu geride bıraktık

Cypfruvex Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Dağman da, Cypfruvex’in misyonu doğrultusunda çalışmalarını en iyi şekilde yürüttüğüne işaret ederek, geçen yıl zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ve buna rağmen üreticiyi mağdur etmediklerini ifade etti.

Cypfruvex’in yeni sezonda da gereken çalışmaları yaptığının altını çizen Dağman, Cypfruvex’e mandora ürünü veren üreticilerin mart ayı içerisinde ödenmeye başlanacağını, ayrıca Cypfruvex’e valencia portakal ürünü vermek için sözleşme yapan üreticilere ürün bedelinin yüzde 30’unun avans olarak verileceğini açıkladı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Özel Tahsin de, Cypfruvex’in kuruluşundan bugüne her aşamasına tanıklık ettiğine vurgu yaparak, Cypfruvex’in görevini hakkıyla yerine getirdiğini ve daha da güçlenerek gelişeceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025, 09:41