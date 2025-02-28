Kolayca geçtiler

Ömer KADİROĞLU

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle umut tacirlerine binlerce dolar kaptırıp TIR dorsesinde önceki gün Girne Turizm Limanına giriş yapan Afganistanlı aile Çatalköy’de düzenlenen operasyonda tutuklandı.

Yaşları 7 ile 56 arasında değişen Afganistanlı aile ve KKTC’ye yasa dışı girişlerine yardımcı olan 5 kişi tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. ‘İnsan kaçakçılığı' suçlaması ile tutuklanan zanlılar Kenan Sarıol, Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar ve Hasan Başara ile Afganistanlı aile aleyhinde birer gün tutukluluk emri alındı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların maddi menfaat sağlamak için Afganistanlı aileyi yasa dışı yollardan TIR dorsesinde adaya gelmelerine olanak sağladıklarını anlattı.

Polis; zanlı Kenan Sarıol’un yönetimindeki TPE 592 Van marka TIR’ın dorsesinde Afgan aileyi saat 14.46 sıralarında henüz tespit edilemeyen ve aranmakta olan 2 kişi ile birlikte ülkeye yasa dışı girmelerine yardım ettiklerini kaydetti.

Girne CÖŞ ekibinin eş zamanlı operasyonu ile diğer zanlıların da Gönyeli ve Alayköy’de tutuklandıklarını ifade eden polis, 8 adet cep telefonunun da emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 zanlının birer gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Çocukların sağlık sorunu var

Daha sonra Afganistanlı aile duruşmaya çıkarıldı. Sosyal Hizmetler eşliğinde mahkemede hazır bekletilirken; yaşları 7, 12, 14, 17 arasında değişen çocuklar nedeniyle tutukluluk duruşması kapalı oturum yapılarak gerçekleşti.

Afganistanlı ailenin ülkelerindeki savaştan kaçmak için bu yola başvurdukları öğrenildi. Kaçak yollarla ülkeye giren ailenin en küçük bireyi olan 7 yaşındaki çocuğun işitme engelli, diğer iki çocuğun ise sağlık sorunları olduğu bilgisi elde edildi.

Mahkeme; tüm zanlıların soruşturma maksatlı birer gün tutuklu kalmalarına emir verirken, çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.

Duruşmanın ardından aile, sağlık kontrolleri için polis eşliğinde hastaneye götürüldü.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025, 10:47