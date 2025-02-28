Hükümet üreticini  yanında

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Don zararından etkilenen üretim alanlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını” belirterek, üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek için gereken adımların atılacağını bildirdi.

Hüseyin Çavuş, Yıldırım köyünde üreticilerle bir araya gelerek, tarım sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Verilen bilgiye göre; kayıtlılığı oluşturmak ve “Entegre Tarım Bilgi Sistemi” konusunda görüşmeler gerçekleştiren Çavuş, sistemin bu yıl sonunda tamamlanarak daha planlı ve sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulacağını vurguladı.

Üreticilerin taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyen Çavuş, bölgedeki üretim alanlarını ziyaret ederek, son dönemde meydana gelen don olayının verdiği zararları da inceledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Çavuş, teşvikler ve gününde ödenen desteklerle üreticilere katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hüseyin Çavuş’a ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bölge Tarım Dairesi teknik personeli eşlik etti.

Mormenekşe üreticileri ile bir araya geldi

Öte yandan Bakan Hüseyin Çavuş, Mormenekşe’de üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve destekleme politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye Mormenekşe Belediye Başkanı Katip Demir de katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çavuş, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini yerinde inceleyerek zarara uğrayan üretim alanlarını ziyaret etti.

Üreticilerle birebir görüşerek yaşanan sorunları dinleyen Çavuş, örtü altı iklimlendirmeli üretimin yaygınlaşmaya başladığını ve doğru planlama ile desteklerin sofraya yansıyacağını vurguladı.

Süt ve damızlık inek çiftliğini ziyaret etti

Bu arada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Beyarmudu köyündeki Çaplı Süt ve Damızlık İnek Çiftliği’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Çaplı Veteriner Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Necat Akmal, Veteriner Hekim Erdoğan Çaplı ve Veteriner Hekim Salih Nalcı, çiftlikte yüksek verimlilik adına yürütülen çalışmalar konusunda Bakan Çavuş’a bilgi verdi.

