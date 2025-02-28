‘Sorsalardı öğrenirlerdi’

Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Alsancak yolundaki kavşak noktasının, bölgedeki askeri taburun ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda düzenlendiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Lapta-Alsancak anayolundaki çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü tarafından önceki gün evinin önünde eylem yapılmasını eleştirdi; “kavşakların, Başbakan’ın evi ile sahibi olduğu dükkânların konumu nedeniyle yapıldığı” yönündeki iddialara yanıt verdi.

Söz konusu kavşak önünde açıklama yapan Başbakan’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser eşlik etti.

İddialara ilişkin konuşan Üstel, bariyerlerin, bölgenin hassasiyetleri dikkate alınarak yapıldığını vurguladı, eylemcilerin evinin önüne kadar gelerek ailesini rahatsız ettiğini belirtti.

Üstel: Ailemi rahatsız ettiler

Başbakan Ünal Üstel, Alsancak yolunun ihalesine 2012’de çıkıldığını hatırlatarak, 2013’te Ulusal Birlik Partisi’nin iktidardan gitmesiyle çalışmaların durduğunu söyledi.

Üstel, “Bu süreçte sekiz hükümet değişti. Bütün siyasi partiler iktidara geldi ancak hiçbiri taşın altına elini koymadı. Biz, koalisyon ortaklarımızla birlikte, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yarım kalan projeleri tamamlıyor, ihtiyaç duyulan yeni projeleri de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokoller ve yerel kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz.” dedi.

CTP Girne İlçe Başkanı tarafından yapılan açıklamayı “talihsiz” olarak nitelendiren Üstel, “Aşağıda askeri bir taburun bulunduğunun farkında değiller. Güvenlik Kuvvetleri’nin sürekli seferberlik yaptığı bir bölge var.” dedi.

Evinin önünde eylem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Üstel, “Kapıma kadar gelerek ailemi rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmem. Sorsalardı, bilgi alabilirlerdi. Öğrenmenin yaşı yoktur.” şeklinde konuştu.

Arıklı: Muhalefetin eylemi haksız ve mesnetsiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da muhalefetin dün gerçekleştirdiği eylemi “haksız ve mesnetsiz” bulduğunu belirterek, eylem öncesinde bilgi talep edilseydi böyle bir eyleme gerek kalmayacağını söyledi.

Ataser: İddialar gerçek değil

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser de, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, halkı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapmak istediklerini söyledi.

