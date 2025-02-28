2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen F Tipi Operasyonu sonucu 20 gram metamfetamin ve 12 bin 160 adet extacy ile yakalanan Ahmet Erata hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan Aynur Kasımoğulları’nın meseleyle ilgili bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Ahmet Erata, cezaevine gönderilirken, ele geçirilen hap miktarının rekor seviyede olduğu, zanlının ağır cezada yargılanacağı belirtildi.

Polis memuru İbrahim Gökova; 12 Şubat’ta Gazimağusa’da, F tipi adını verdikleri operasyonda, zanlı Ahmet Erata’nın araç ile seyir halindeyken, Erenköy Sokak’ta durdurulduğunu anımsattı. Polis; araçta yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ele geçirildiğini söyledi. Polis; Ahmet Erata’nın suçüstü hali tutuklandığını hatırlattı. Polis, aynı gün Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinin de arandığını ve 2 ayrı yerde, zulalı halde toplamda 10 bin 900 adet extacy ele geçirildiğini açıkladı. Polis; zanlı Ahmet Erata’nın hapların bulunduğu esnada kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede makul güç kullanılarak alıkonulduğunu da mahkemeye aktardı.

Zanlının evinde 13 Şubat’ta, mahkeme sonrası detektör köpeklerle yeniden arama yapıldığını anlatan polis, kavanoz içerisinde bin 260 adet daha extacy bulunduğunu mahkemeye anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, uyuşturucu miktarının külliyatlı ve şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda hap olduğunu belirtti. Zanlının ağır cezada yargılanacağını, mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğumu kaydeden polis; Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.