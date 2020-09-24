Öfke dorukta

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) güz dönemini online olarak sürdürme kararı Gazimağusa esnafını adete yıktı.

Salgın nedeniyle ülkeye turist gelmezken, öğrencilerin de gelmeyecek olması esnafı belirsizliğe itti.

DAÜ’nün kararının değişmesini uman esnaf, yarın büyük bir eyleme hazırlanıyor.

Gazimağusa ve bölgelerinde 2 bine yakın esnaf, Cuma günü saat 11.00’de DAÜ Rektörlüğü önünde eylem yapacak.



Eyleme DAÜ Yurtlar Birliği, Taksiciler Birliği, Marketçiler Birliği, Restorancılar Birliği de destek verecek.Esnaf tarafından yapılan açıklamada " Hayatımızı sürdürmemiz için öğrencilerin gelmesi gerekiyor. Sağlık, hijyen koşulları konusunda bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" denildi.

DAÜ-SEN: Hükümete gidin

Bu arada esnaf eylem hazırlığı yaparken, DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada “Bize değil hükümete gidin’ mesajı verildi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, sendikanın esnaf, hükümet ve iş çevrelerini bilinçli bir şekilde bozulan sağlık şartlarının üniversiteleri uzaktan eğitime zorlayacağı uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi; “Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişlerini geri döndürecek tek şeyin sağlık şartlarının buna müsait olması, üniversitelere baskı faydasızdır. Üniversiteler mecburiyetten bu adımı atmışlardır. Sonuç getirici tek yöntem sağlık şartlarının düzeltilmesidir. Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir.

Esnafın kaygılarını anlıyoruz. DAÜ Senatosu ve diğer üniversiteler eğitim için sağlık şartlarının müsait olduğunu görürse yüz yüze eğitime izin verecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tüm unsurlarıyla DAÜ, öğrenci ve çalışanın sağlığını birincil gören bir kurum olmak zorundadır.”