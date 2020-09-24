Öfke dorukta

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DAÜ’nün online eğitim kararına tepki gösteren Gazimağusa esnafı büyük bir eyleme hazırlanıyor

Öfke dorukta
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) güz dönemini online olarak sürdürme kararı Gazimağusa esnafını adete yıktı. 
Salgın nedeniyle ülkeye turist gelmezken, öğrencilerin de gelmeyecek olması esnafı belirsizliğe itti. 
DAÜ’nün kararının değişmesini uman esnaf, yarın büyük bir eyleme hazırlanıyor. 
Gazimağusa ve bölgelerinde 2 bine yakın esnaf, Cuma günü saat 11.00’de DAÜ Rektörlüğü önünde eylem yapacak.

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Eyleme DAÜ Yurtlar Birliği, Taksiciler Birliği, Marketçiler Birliği, Restorancılar Birliği de destek verecek.
Esnaf tarafından yapılan açıklamada " Hayatımızı sürdürmemiz için öğrencilerin gelmesi gerekiyor. Sağlık, hijyen koşulları konusunda bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" denildi.

DAÜ-SEN: Hükümete gidin
Bu arada esnaf eylem hazırlığı yaparken, DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada “Bize değil hükümete gidin’ mesajı verildi. 
DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, sendikanın esnaf, hükümet ve iş çevrelerini bilinçli bir şekilde bozulan sağlık şartlarının üniversiteleri uzaktan eğitime zorlayacağı uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi; “Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişlerini geri döndürecek tek şeyin sağlık şartlarının buna müsait olması, üniversitelere baskı faydasızdır. Üniversiteler mecburiyetten bu adımı atmışlardır. Sonuç getirici tek yöntem sağlık şartlarının düzeltilmesidir. Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir.
Esnafın kaygılarını anlıyoruz. DAÜ Senatosu ve diğer üniversiteler eğitim için sağlık şartlarının müsait olduğunu görürse yüz yüze eğitime izin verecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tüm unsurlarıyla DAÜ, öğrenci ve çalışanın sağlığını birincil gören bir kurum olmak zorundadır.” 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
turkish power
turkish power - 2 saat Önce

eeeeeeeee Turkiyeye sallarken 1974 den sonra gelenlere koylu cahil cuhela ayagi cekerken ogrencileri kira vs vs ayagina hoplatirken cakma ingiliz ayagina gezerken Sayin Tatar i samaroglanina cevirmeye calisirken iyiydi eeeee napcaz simdi

turkish power
turkish power - 2 saat Önce

ne oldu covid movid daha dun hukumete bakanlara salliyordunuz Turkiyeden kimse gelmesin gazinolar acilmasin 6 ay karantinada kalsinlar istemezuk begenmezuk biz grev yapacaz ise gitmiycez palikaryayi okkaliyacaz cakma ingiliz olacak vs vs arkadas hala anlamadiniz mi Turkun Turkten baska dostu yoktur ama nerde

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