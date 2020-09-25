3 işletme kapatıldı

Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte market, restoran ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi.

Belediye açıklamasına göre, yapılan denetimlerde, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen konularındaki kontroller yapılmış, eksikliklerinden dolayı 3 işletmeye kapatma yazısı verildiği kaydedilirken,1 işletmenin de gıda ürünlerine el konulduğu belirtildi. Yetkililer, takip kontrolleri yine Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ekipleri tarafından yapılmak üzere, tüm işletmelere, ortalama 8 günlük süreler verildiğini açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 10:19

Güngördü şöyle devam etti:“Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım.”