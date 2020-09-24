Demirhan tek golle 0-1

Beyzade ÜNALMIŞ



Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 10:52

BTM İkinci Lig finalinde Görneç Üç Şehitler Stadı’nda oynanan karşılaşmada Demirhan Haspolat’ı tek golle geçerek adını BTM 1’e yazdıran taraf oldu. İlk devrenin 43. dakikasında bulduğu golle öne geçen Demirhan bu üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak BTM 1’e yükselen taraf oldu. 45. dakikada sahada on kişi kalan Haspolat maçın ikinci devresinde baskılı oynasa da Demirhan skor avantajını koruyarak maçın galibi oldu.Bu sonuçla Demirhan BTM 1. Lige yükselen takım oldu.