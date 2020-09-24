Meziyetleri ön plana çıkmalı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay; Paşaköy, Akdoğan ve Vadili Belediyelerini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Özersay, pandemi sürecinde belediye çalışanlarının ortaya koyduğu özverili çalışma ve vatandaşa verdiği hizmet için teşekkür etti.

Belediye başkanlarının başarılar dilediği Özersay, çalışanlarla sohbet etti, vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tıpkı belediye başkanlığı seçiminde de olduğu gibi genel seçimlerden farklı olarak o görevi yapacak kişinin önemli olduğunu, siyasi partisinden ziyade kişinin neyi yapıp yapmayacağını, meziyetlerinin ön plana çıktığını belirten Özersay, şöyle konuştu:



“O nedenle bu değerlendirmeyi vatandaşlarımız yapacaktır. Demokratik bir süreçtir. Günün sonunda kazananın Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin olması önemlidir. Artık sadece Kıbrıs görüşmeleri görevini yerine getirecek bir Cumhurbaşkanının değil; Doğu Akdeniz bölgesindeki yeni gelişmeler, değişen dengeler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte ortak menfaatlerimizin, haklarımızın korunması bağlamında bir dış politika izleyebilecek, haklarımızı uluslararası alanda en iyi şekilde savunabilecek olan yeni bir cumhurbaşkanının göreve gelmesini önemsiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi partiler üstü bir seçimdir. Ulusal davanın kimin tarafından ileriye götürüleceğine karar vereceğimiz bir seçimdir. Kıbrıs Türkü’nü en iyi kimin temsil edeceğini düşünerek cumhurbaşkanını seçmeliyiz. Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği için en doğru kararı vereceğine, iradesine güveniyorum.”“1968’den bugüne 52 yıldır süren kısır müzakere sürecinde Kıbrıs Rum toplumu ve liderliğinin bizi zenginliği ve yönetimi paylaşmaya hazır olmadığını hepimiz gördük” diyen Kudret Özersay, bu nedenle paylaşmaya dayalı federal bir ortaklığın görüşüleceği müzakerelere kaldığı yerden başlamanın Türk halkının en az bir 50 sene daha müzakere masasına hapsedilmesi anlamına geleceğini söyledi.

"Çok ciddi yükselişteyiz”

Öte yandan katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendiren Özersay, “Çok ciddi yükselişteyiz. Sonucu belirleyecek olan henüz karar vermemiş olan kesimdir. Bu açıdan baktığımda benim hissiyatım son derece olumludur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini hükümetle ilişkili görmenin doğru olmadığını belirten Özersay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu hükümet meselesi değildir, partiler üstü bir meseledir. Bizi uluslararası alanda en iyi kimin temsil edeceğini, hak ve menfaatlerimizi kimin savunacağını düşünüp buna göre karar vermemiz gereken bir seçimdir. Anlamamız gereken, size biri oy verdiği zaman, o oy sizin cebinize girmez. Kimse güdülenme psikolojisiyle hareket etmez. Ülkemizde seçmenin tavrı bu şekilde değildir. 2015’te birinci tur bitti ve bir basın açıklaması yaptım ve dedim ki; ‘Vatandaşın oyu benim cebimde değil ki gidip başkasına vereyim.’ Bütün vatandaşlar kendi kararını yine kendine göre verecek. Birisinin talimatını yerine getirmeyecek.”