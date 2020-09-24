Yeni Erenköy’ün zaferi 5-1

Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Abdullah Genç, Murat İzci



Yeni Erenköy: Hüseyin, Nihat, Murat, Bayram, Malik, Barış, Boran, Bavver, Mehmet, Ekrem, ErsanGaziveren: Rasim, Salih, Enver, Beşir, Aziz, Mehmet, Ercan, Can, Osman, Atakan, MuratGoller: 8.Dk Barış, 52.Dk Malik, 66.Dk Tugay, 76.Dk Ersan, 86.Dk Ekrem (Y.Erenköy) 27.Aziz (Gaziveren)

BTM 2. Lig’den BTM 1. Lige yükselme maçında Yeni Erenköy 8. dakikada Barış’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 27.dakikada Aziz ile cevap veren Gaziveren 1-1’lik eşitliği yakaladı ve devre skorla sona erdi. 2.devrede Yeni Erenköy fırtınası esti. 52.dakikada Malik ile 2-1 öne geçen Yeni Erenköy, 66.dakikada Tugay ile farkı 2’ye çıkardı ve 3-1 öne geçti. 76.dakikada Ersan durumu 4-1 yaparken maçın skorunu belirleyen golü 86.dakikada Ekrem attı ve Yeni Erenköy maçı 5-1 kazanarak BTM 1. Lige yükselen taraf oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 10:52