Diplomasi trafiği hızlandı

Avrupa Birliği (AB) Zirve Toplantısı’nın ertelenmesinin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması yönünde çabalara zaman kazandırdığı, diplomasi trafiğindeki yoğunluğun artarak devam ettiği bildirildi.

Filelefheros gazetesi, “Zirve Öncesinde Zorlu Mücadele – AB Yetkililerinden Doğu Akdeniz’deki Temel Aktörlerle Karşılıklı Temaslar” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi toplantısının bir hafta ertelenmesini fırsat bilen AB yetkililerinin, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması yönündeki girişimlerini arttırdıklarını iddia etti.

Zirvenin Korona yüzünden değil, zirvede olası bir başarısızlığın yaşanmaması adına zaman kazanılması amacıyla ertelendiği yönündeki Alman basınındaki iddiaları gündeme taşıyan gazete, Almanya’nın, krizin başlıca sebebi olarak Belarus’a yaptırımları onaylamayan Güney Kıbrıs’ın tutumunu gösterdiğini aktardı.

Haberde, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in, önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü, görüşme sonrasında yapığı açıklamada ise Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlaması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Von Der Leyen’in Erdoğan’la görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Leyen, Anastasiadis’e “gerginliğin azaltılmaması ve yasadışı Türk eylemlerinin sonlandırılmaması durumunda AB’nin önlem almak zorunda kalacağını Erdoğan’a ilettiğini” söyledi.

Habere göre, Anastasiadis ise Von Der Leyen’e “gösterdiği çabadan ötürü teşekkürlerini iletti”.



Gazete, Leyen’le görüşmesi sonrasında ise Anastasiadis’in Avrupa Halk Partisi toplantısına katılarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusundaki tezlerini ve kapalı bölge Maraş konusundaki “tehditlerini” dile getirdiğini yazdı.Rum Başkanlık Sarayı’nın açıklamasına göre, AHP zirvesinin diğer katılımcılarının ise Anastasiadis’e desteklerini belirttikleri ve Türkiye’nin tüm AB üyesi devletlere ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladıkları iddia edildi.

Hristodulidis-Borrel görüşmesi

Gazete, bir diğer diplomatik temasın ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell arasında gerçekleştiğini aktardı.

Habere göre, Hristodulidis ve Borrell, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması adına atılabilecek bir sonraki adımları ele aldı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasının Brüksel ve diğer birçok ülke başkentindeki heyecanı Atina’da yaratmadığını yazdı.

Gazete, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın görüşmelere başlanacak olmasını “küçük bir umut ışığı” şeklinde nitelendirdiğini belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, görüşmelerin başlayacak olmasının “yasadışılığa tahammül gösterecekleri anlamına gelmediği” mesajını verdiğini aktardı.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerinin sona erdirilmesi girişimlerine, sırf Yunanistan’la görüşmelere başlandığı için son veremeyeceklerini ifade etti.